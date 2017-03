Radio BPM, la radio qui vous donne le rythme dans le Mantois

Le 5e salon Vins et saveurs du Rotary Club de Mantes-la-Jolie se déroulera les 18 et 19 mars 2017 au parc des Expositions de Mantes-la-Jolie. Vous y retrouverez près de 50 exposants qui viendront vous présenter leurs produits issus du terroir de nombreuses régions de France et d’ailleurs ! L’entrée est à 2 euros avec un verre de dégustation offert et le parking est gratuit ! Votre radio BPM sera en direct pour vous faire vivre le 5e salon Vins et saveurs du Rotary Club de Mantes-la-Jolie de l’intérieur !