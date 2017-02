Radio BPM, la radio qui vous donne le rythme dans le Mantois

BPM, la radio qui vous donne le rythme et votre CGR de Mantes-la-Jolie vous proposent le documentaire « Botticelli Inferno » en salle le 16 mars.

Même après plusieurs siècles, les œuvres de Botticelli attisent toujours autant la curiosité et continuent à passionner. Chaque année, ses peintures les plus célèbres attirent des milliers de visiteurs. Cependant, l’un de ses dessins les plus intimes et les plus mystérieux – peut-être l’un des plus significatifs – est resté caché pendant des années dans les voûtes climatisées du Vatican. Il s’agit du dessin que Botticelli a consacré à l’Enfer de La Divine Comédie de Dante, et qui devient maintenant sujet principal de ce documentaire original et passionnant.Le film-documentaire “Botticelli – Inferno” est écrit et réalisé par Ralph Loop. Pendant des siècles, la carte de l’Enfer (« Inferno » en italien) était enfermée dans les voûtes du Vatican. Ce film tente de déceler les inspirations du maître florentin, connu pour ses peintures telles que « La naissance de Vénus » et « Printemps» – afin de dessiner et de peindre l’Enfer tel le décrit le poète Dante. « Botticelli – Inferno » transporte les spectateurs dans un autre monde : un voyage au monde souterrain à travers les neuf niveaux de l’enfer, tel que décrit par Dante. « Seulement en voyageant à travers l’enfer et le purgatoire nous pouvons atteindre le paradis et émerger pour voir les étoiles encore une fois »Ne manquez pas cet événement unique et spécialement créé pour le cinéma. Ne manquez pas cet événement unique et spécialement créé pour le cinéma.

