Radio BPM, la radio qui vous donne le rythme dans le Mantois

Idéalement située entre Paris et Deauville, la Foire de Vernon réunira cette année encore, des professionnels de la gastronomie et du terroir, des animations

surprenantes pour petits et grands (tels que jeux de plein air, concerts, ateliers, déambulations, deejay mix live… et de nombreuses surprises).

Cette édition s’inscrit comme un évènement incontournable de la région avec une programmation de qualité et un public attendu de plus de 30 000 visiteurs. Nocturnes : le vendredi et samedi 00h, et le dimanche 22h offrant Concerts et Deejay Live

Retrouvez l’édition 2018 en vidéo ci-dessous :

