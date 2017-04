Radio BPM, la radio qui vous donne le rythme dans le Mantois

Du 28 avril au 1er mai le stade équestre de l’ile l’Aumône va accueillir le jumping international, avec des épreuves pour cavaliers amateurs et professionnels. L’année dernière, 297 cavaliers venant de 27 nations avaient participé à cette étape incontournable du calendrier sportif. En plus des différentes épreuves, vous pourrez assister dès 20h30 à 3 concerts de groupes tribute:

vendredi 28 avril : Breakfast in Paris Tribute Supertramp

samedi 29 avril: High Voltage Tribute AC/DC

dimanche 30 avril: Four Ever One U2 Tribute Band

La tournée des As poney et des jeunes chevaux se poursuivra jusqu’au 14 mai. Plus d’informations sur le site internet de l’évènement, jumpingmanteslajolie.com.

BPM sera en direct pour vous faire vivre cet évènement de l’intérieur.