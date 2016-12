Radio BPM, la radio qui vous donne le rythme dans le Mantois

BPM, la radio qui vous donne le rythme et votre CGR de Mantes-la-Jolie vous proposent le film « Saint Pierre et les Basiliques Papales de Rome » sortie nationale le 19 janvier.

Après le succès du “Musée du Vatican 3D” et “Florence et la Galerie des Offices 3D”, « Saint-Pierre et les basiliques papales de Rome » va faire son entrée au cinéma en France.

Ce film vous emmène dans un fableaux voyage à travers les quatre basiliques papales de Rome et leurs plus beaux…

Pour plus d’informations sur les horaires des séances rendez vous sur le site internet www.cgrcinemas.fr/mantes