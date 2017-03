Radio BPM, la radio qui vous donne le rythme dans le Mantois

Le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage de Rambouillet vous attend au Parc des Expositions de Mantes-la-Jolie du 24 au 27 mars 2017. Depuis plus de 20 ans le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage de Rambouillet rassemble chaque année l’ensemble de la filière cynégétique afin d’en assurer la promotion et la visibilité. Nouveautés et références du marché, acteurs majeurs, destinations de rêves et artistes de renom, toute la chasse française est présente au Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage de Rambouillet : Le Rendez-Vous !

Votre radio BPM sera présente tout au long de ces quatre jours pour vous faire vivre le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage de Rambouillet de l’intérieur !